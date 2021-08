Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schutzplanke beschädigt und weitergefahren

Arnsgereuth (ots)

Anhand bisheriger polizeilicher Erkenntnisse fuhr am Montag gegen 10:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem PKW auf der Bundesstraße 281 von Arnsgereuth nach Saalfeld. Etwa 500 Meter vorm "Sommerstein" kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke auf einer Länge von ca. zehn Metern. Nach dem Unfall verließ der Verursacher die Unfallstelle pflichtwidrig und unerlaubt in Richtung Saalfeld. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug um einen blauen Suzuki. Dieser wurde durch den Unfall beschädigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

