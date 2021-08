Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalburg (ots)

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer mit seinem grauen Geländewagen die Heckklappe sowie die hintere Stoßstange eines Opels Astra, der auf dem Parkplatz des Strandbades in Saalburg geparkt war. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

