Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu viel Kraft und kriminelle Energie beim Marktfest

Bad Lobenstein (ots)

Am 21.08.2021 gegen 23:30 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla in Bad Lobenstein, Am Leonberger Platz, zwei ausgehobene Gullideckel fest. Die Gullideckel wurden umgehend wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Hinweise zum Verursacher oder zu möglchen Geschädigten konnten bislang nicht ermittelt werden. Ein Zusammenhang mit dem stattgefundenen Marktfest ist nicht auszuschließen. Zeugen oder Geschädigte der Straftat können sich tel. unter: 03663-4310 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla melden.

