Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Samstag, den 21.08.2021, ca. 23:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Glasscheibe der Bushaltestelle auf dem Busbahnhof in Sonneberg, Ernst-Moritz-Arndt-Straße zerstört. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter des Bauhofs beseitigte die Scherben. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Sonneberg.

