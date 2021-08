Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Getränkemarkt

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag begaben sich bislang unbekannte Täter in den Bereich der Laderampe eines Getränkemarktes in Saalfeld, in der Kulmbacher Straße, in dem sich auch das Außenlager des Handels befindet. Hier wurde eine Eisenkette, die sich am Tor einer Gitterbox befand entfernt. Anschließend entwendeten der oder die Täter eine in der Gitterbox befindliche Wildkamera mit der darin befindlicher Speicherkarte im Wert von ca. 100 Euro. Weitere Sachen wurden wahrscheinlich nicht entwendet. Personen, die Angaben zur Aufklärung des Diebstahls machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

