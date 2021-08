Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vandalismus in Schalkau

In der Nacht von Donnerstag, 19.08.2021 zu Freitag, 20.08.2021 zogen unbekannte Personen durch Schalkau und verübten mehrere Straftaten: Von einem Gerüst, welches an einem Gebäude in der Rosengasse in Schalkau aufgestellt wurde, ist eine verschraubte und mittels Kabelbindern befestigte Warnbake mit einer aufgesetzten Leuchte entwendet worden. Zwei der Fenster waren von außen mittels Folie abgeklebt. Diese Folien wurden zerrissen. Von einem touristischen Wegweiser wurden zwei hölzerne Hinweistafeln abgerissen. Die Tafeln wurden von den unbekannten Tätern vor der VR-Bank in der Rödentaler Straße weggeworfen. Vom Grundstück der Gemeinschaftsschule wurden mehrere Rollcontainer auf die Georgstraße geschoben und auf der Fahrbahn stehen gelassen. Von einem Grundstück in der Straße Siedlung im Grund wurden zwei ca. 80 kg schwere Natursteine auf die Fahrbahn gerollt und dort liegen gelassen. Aus einem Holzstapel in der Straße Feuerteich wurden drei Ziegel entnommen und zu Boden geworfen. Die Ziegel wurden hierdurch zerstört. Von mehreren Fahzeugen eines Pflegedienstes, welche in der Schäferei in Schalkau abgestellt waren, wurden Radkappen entfernt und auf die Fahrzeuge gelegt. Wer hat in der Nacht vom Donnerstag, 19.08.2021 zum Freitag, 20.08.2021 Personen wahrgenommen, die zu Fuß im Stadtgebiet von Schalkau unterwegs waren und mit den o. g. Sachverhalten in Verbindung gebracht werden können? Wurden Personen beim Abtransport der entwendeten Warnbake beobachtet bzw. wurde eine solche aufgefunden? Wurden Verkehrsteilnehmer in der Georgstraße und/oder der Siedlung im Grund in Schalkau durch die Steine/Mülltonnen gefährdet?

