Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer stürzt und verletzt sich - Einsatz von Polizei und Rettungsdienst

Schmiedefeld (ots)

Am Donnerstagabend wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem gestürzten Radfahrer in Schmiedefeld entsandt. Kräfte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld konnten den Erwachsenen nahe des "Leipziger Turms" aufgreifen, sodass er mit Verletzungen im Bereich des Oberkörpers an den Rettungswagen übergeben werden konnte. Der Sturz erfolgte außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums ohne Fremdeinwirkung.

