Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 86 km/h bei erlaubten 50km/h: Geschwindigkeitsüberwachung mit einigen Verstößen

Mengersgereuth-Hämmern (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in Mengersgereuth-Hämmern durchgeführt. In Fahrtrichtung Schalkau passierten von 14.45 Uhr bis 19.30 Uhr über 640 Fahrzeuge die Mess-Stelle bei erlaubten 50 km/h. In 68 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon 62 im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. Die übrigen Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld, wobei zwei von ihnen mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 86 km/h.

