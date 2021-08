Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall im Kurvenbereich

Bad Blankenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde ein 18-Jähriger durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Renault-Fahrer befuhr die Landesstraße 1112 von Bad Blankenburg kommend in Richtung Schwarzburg. Kurz vor dem sogenannten "Schweizer Haus" kam er im Bereich einer Kurve aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und erlitt dadurch leichte Verletzungen, sodass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Beifahrer blieb unverletzt, jedoch entstand vermutlich Totalschaden am PKW. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

