Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung nach Bürgerhinweisen

Hohenwarte (ots)

Von 14:30 Uhr bis 18:45 Uhr fand am Mittwoch eine Geschwindikeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden in der Preßwitzer Straße in Hohenwarte statt. In Fahrtrichtung Eichicht passierten im o.g. Zeitraum knapp 200 Fahrzeuge die Messörtlichkeit bei erlaubten 50 km/h. Es wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche allesamt im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit bei einem PKW-Fahrer betrug 73 km/h.

