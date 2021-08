Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall verletzt

Schwarza (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 80-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Schwarza verletzt. Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Schwarzburger Straße. Auf Höhe der Einmündung Friedrich-Fröbel-Straße lief unerwartet eine Fußgängerin zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, sodass der PKW-Fahrer die Frau erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde die 80-Jährige leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

