Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Bekleidung aus Altkleidercontainer

Sonneberg (ots)

Zwischen Freitagmittag bis Montagmorgen drangen Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände des DRK-Kreisverbands in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg ein. Nach Übersteigen eines Zaunes, welcher dadurch beschädigt wurde, entwendete/n der/ die Unbekannte/n aus einem unverschlossenen Altkleidercontainer Bekleidungsstücke unbekannten Ausmaßes. Über die Höhe des Entwendungsschaden liegen keine Angaben vor. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in Sonneberg.

