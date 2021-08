Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Keller durch Unbekannte aufgebrochen

Sonneberg (ots)

Am Sonntagmorgen stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Neustadter Straße in Sonneberg mehrere aufgebrochene Keller fest. Vor Ort bestätigte sich die Situation: In den zurückliegenden Tagen wurden insgesamt sieben Keller gewaltsam geöffnet, sodass Sachschaden entstand. Entwendet wurde, bisherigen Erkenntnissen zufolge, nichts.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell