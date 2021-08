Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksame Mitteilerin deckt Altkleidercontainer- Diebstahl auf

Sonneberg (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine Frau durch eine Zeugin beobachtet, wie sie sich in der Neuhäuser Straße in Sonneberg an einem Altkleidercontainer zu schaffen machte. Schließlich füllte die zunächst Unbekannte mehrere Koffer und flüchtete zunächst unerkannt vom Tatort. Im Zusammenwirken mit der Zeugin konnte die Diebin jedoch zeitnah wartend an einer Bushaltestelle gestellt werden - es handelte sich um eine 33-Jährige serbischer Herkunft. Gegen die Beschuldigte wird wegen des Diebstahls ermittelt.

