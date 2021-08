Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feldbrand vermutlich aufgrund hoher Außentemperaturen

Volkmannsdorf (ots)

Am Sonntagabend wurde über die Rettungsleitstelle ein Feldbrand zwischen Volkmannsdorf und Crispendorf mitgeteilt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den an der Landesstraße 1103 gelegenen Brand mit einer Ausdehnung von ca. 50m x 100m zeitnah löschen- die Ursache ist unbekannt, wird jedoch in Anbetracht der hohen Außentemperaturen vermutet/ gesucht. Glücklicherweise war das Feld bereits abgeerntet, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell