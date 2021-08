Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Niesanfall verursachr Verkehrsunfall

Pößneck (ots)

Am Freitagabend fuhr eine 49-Jährige auf einen geparkten PKW in der Straße des Friedens in Pößneck auf, verletzte sich dadurch leicht und verursachte Sachschaden. Ursächlich war vermutlich ein durch die Fahrerin angegebener Niesanfall, welcher zum Verlust der Kontrolle über ihr Fahrzeug führte, sodass sie schließlich gegen das geparkte Auto fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt- das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die 49-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell