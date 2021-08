Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum von 09:30 bis 14 Uhr wurde am Sonntag an einem grauen Pkw Mercedes-Benz, der in der Straße Am Brendelsgarten auf Höhe Nr. 41 abgestellt war, ein Unfallschaden verursacht. Dem Halter gab sich niemand zu erkennen, so dass jetzt wegen Unfallflucht ermittelt wird. Zeugen werden gebeten, ihre Feststellungen dem Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

