Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neuhaus am Rennweg - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstag gegen 23.45 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem PKW Audi die Hufelandstraße in Neuhaus am Rennweg. Hierbei stieß er gegen einen geparkten PKW Honda. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell