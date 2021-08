Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg - Kupferdiebstahl

Fallrohre von Dachrinnen entwendet

Sonneberg (ots)

Am Freitag und Samstag wurde bei der Polizeiinspektion Sonneberg in 3 Fällen der Diebstahl von Kupfer angezeigt. Unbekannte hatten am Freitag gegen 03.30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Bert-Brecht-Straße in Sonneberg an 2 Fallrohren der Dachrinne Teile von je einem Meter Länge abmontiert und entwendet. Ein weiterer derartiger Diebstahl wurde am Samstag festgestellt. Hier hatten Diebe an einem Gebäude in der Neustadter Straße Fallrohre mit einer Gesamtlänge von 5 m gestohlen. Schließlich wurde noch Anzeige wegen Diebstahl von Kupferschrott erstattet. Dieser war auf einem in der Beethovenstraße abgestellten Anhänger abgelegt gewesen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell