Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Streifenwagen kollidiert

Saalfeld (ots)

Kurz vor 1 Uhr entzog sich am Sonntag in Saalfeld ein Radfahrer einer avisierten Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kollidierte der 30-jährige frontal mit einem Funkstreifenwagen, stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Da der Drogentest positiv war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Polizeiauto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

