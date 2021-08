Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrollen mit Folgen

Schleiz/ Tanna/ Saalburg (ots)

In der Nacht vom 13.08.2021 zum 14.08.2021 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla insgesamt drei Kraftfahrzeugführer, welche unter dem Einfluss von Alkohol standen. In Tanna in der Bahnhofstraße wurde gegen 20:00 Uhr ein 47- jähriger VW Fahrer kontrolliert. Bei diesem wurde ein Alkoholwert von 0,74 Promille festgestellt. In Schleiz befuhr gegen 23:00 Uhr ein 31- jähriger Fiat Fahrer die Goethestraße. In der Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholwert von 0,68 Promille festgestellt. In Saalburg am Markt stellten die Beamten bei einem 38- jährigen Opel einen Alkoholwert von 0,52 Promille fest. Allen drei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Allen drei Fahrern erwartet nun ein Bußgeld von 500,- EUR, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von einem Monat .

