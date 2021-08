Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz, jedoch mit Diebesgut, unterwegs

Pößneck (ots)

Am Donnerstagmittag wurde ein 19-Jähriger mit seinem Roller auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Saalfelder Straße in Pößneck kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann für den Roller keine Fahrerlaubnis besaß und das Fahrzeug nicht zugelassen/ versichert war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle und der Durchsuchung der mitgeführten Sachen bemerkten die Polizisten weiterhin, dass Lebensmittel im geringwertigen Bereich aus dem Supermarkt durch den zwischenzeitlich Beschuldigten entwendet wurden. Der 19-Jährige muss sich nun aufgrund mehrerer Straftatbestände verantworten.

