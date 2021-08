Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Angriff mit Bierflasche gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen suchen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla Zeugen nach einem Übergriff. Kurz vor 0 Uhr am Donnerstagabend befanden sich drei Personen im Alter zwischen 15-27 Jahre im Bereich der Bayerischen Straße in Bad Lobenstein. Plötzlich und unvermittelt soll ein unbekannter Täter von hinten an die drei Personen heran getreten sein und den 16-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Rücken geschlagen haben. Der Geschädigte spürte daraufhin Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der unbekannte Täter kann wie folgt durch die Zeugen beschrieben werden: -männlich, ca. 25-35 Jahre alt, von muskulöser Statur -etwa 180 cm groß, Glatze, kurzer Bart -vermutlich bekleidet mit grauer Bekleidung (ggf. Jogginghose).

Der Beschuldigte flüchtete im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schleiz unter 03663-4310.

