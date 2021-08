Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung in zwei Etappen: Zahlreiche Feststellungen

Kirchhasel (ots)

In zwei Etappen wurde am gestrigen Vormittag sowie am Nachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung in Kirchhasel durchgeführt. Am Vormittag passsierten zwischen 06:45 Uhr bis 13:30 Uhr 935 Fahrzeuge die Messstelle der Bundesstraße 88/ Rudolstädter Straße in Fahrtrichtung Etzelbach. In diesem Zeitraum wurden 123 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt- davon müssen 13 Verkehrseilnehmer mit einem Bußgeld- und zwei davon mit einem Fahrverbot- rechnen. Auch am Nachmittag stellten die Einsatzbeamten einige Temposünder an der gleichen Örtlichkeit bei erlaubten 30 km/h fest. Es wurden 131 Geschwindigkeitsverstöße zwischen 13:45 Uhr bis 21:00 uhr festgestellt- in sechs Fällen müssen Verkehrsteilnehmer des Nachmittags mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Der schnellste PKW am ganzen Tag war mit einer Geschwindigkeit von 67 km/h unterwegs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell