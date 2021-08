Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwendeten Kaffeeautomat aus Bäckerei

Sonneberg (ots)

Während des Betriebsurlaubes einer Bäckerei, welche dem PENNY-Markt in der Bettelhecker Straße in Sonneberg angegliedert ist, entwendeten Unbekannte einen hochwertigen Kaffeeautomat. In der Zeit vom 26.Juli 2021 bis zum gestrigen Mittag begaben sich Unbekannte von dem angrenzenden Penny-Markt in den frei zugänglichen Verkaufsbereich der Bäcker-Filiale im Vorraum und entwendeten einen hochwertigen Kaffeeautomat der Marke WMF im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Diebesgut nimmt die Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell