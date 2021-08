Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW kippt nach Unfall auf Seite

B90/ Klettingshammer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 90 zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Bundesstraße aus Neumühle kommend in Richtung Wurzbach. Circa einen Kilometer vor Klettingshammer fuhr der Fahrer in einer Linkskurve gegen eine Bordsteinkante, woraufhin der PKW auf die Seite kippte. Der Fahrer sowie ein im Fahrzeug befindliches Kleinkind blieben glücklicherweise unverletzt. Knapp zwei Stunden waren der hinzugerufene Abschleppdienst sowie die Feuerwehr mit der Bergung des Fahrzeugs bzw. austretender Betriebsstoffe beschäftigt. Gegen 05:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig frei gegeben.

