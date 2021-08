Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Tegau (ots)

Am Dienstagvormittag führten die Beamten der LPI Saalfeld eine Geschwindigkeitsüberwachung in Tegau durch. Im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 12:00 Uhr passierten knapp 300 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in der Ortsstraße in Fahrtrichtung Schleiz. Bei erlaubten 50 km/h stellten die Beamten 38 Geschwindigkeitsverstöße fest, wovon der Großteil im Bereich der Verwarngelder lag. In zwei Fällen erwartet die jeweiligen Fahrzeugführer jedoch ein Bußgeldverfahren; ein PKW davon war mit 88 km/h unterwegs, sodass der Fahrer zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen muss.

