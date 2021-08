Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachschaden durch Brandlegung an Papiertonne und Zaun

Pößneck (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden, kurz vor 01:30 Uhr, bemerkte eine Fahrzeugführerin eine brennende Papiertonne in Pößneck. Im Lutschgen hatten Unbekannte die Rollcontainer-Tonne auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt, sodass auch der dahinter befindlicher Holzzaun leicht beschädigt wurde; die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandlegung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

