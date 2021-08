Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte montieren von Fahrzeug vier Räder ab

Rudolstadt(Schwarza) (ots)

Zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte vier Räder eines geparkt abgestellten VW Caddy in der Humboldtstraße in Rudolstadt. An dem nicht mehr zugelassenen Fahrzeug, welches auf einem umfriedeten Grundstück stand, waren vermutlich 15-Zoll-Felgen der Marke BBS mitsamt Winterrädern aufgezogen. Die eingesetzten Beamten fanden am Tatort, möglicherweise den unbekannten Tätern zuordenbare, zurückgelassene Gegenstände. Die Ermittlungen werden diesbezüglich geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

