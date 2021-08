Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feststeckender LKW konnte schließlich geborgen werden

Rudolstadt( Schwarza) (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, teilten das Abschleppunternehmen sowie das Ordnungsamt der Polizei mit, dass der in der Berggasse festgefahrene LKW nach mehreren Versuchen schließlich geborgen werden konnte. Es wurde bereits gestern berichtet, wie es zu dem fragwürdigen Fahrmanöver in Rudolstadt/ Schwarza kam. Während des Bergungseinsatzes wurde es erforderlich, rund 40 Tonnen Schotter zur Stabilisierung/ Absicherung während den Maßnahmen am Einsatzort zu verteilen. Der Sattelzug mitsamt Auflieger wurde schließlich in den Abendstunden auf dem Gelände der Firma in Bad Blankenburg abgestellt, welche er eigentlich bereits am Sonntagmorgen ansteuern wollte.

