Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierte Pressemeldung vom 09.08.2021: "Beschuldigte verletzt Nachbarin und zerkratzt deren PKW mehrfach"

Haselbach (ots)

An der am 09.08.2021 veröffentlichten Pressemeldung ist nach einem internen Übermittlungsfehler folgende Änderung vorgenommen wurden: "Am Sonntagvormittag teilte eine Anwohnerin aus Haselbach mit, dass sie und Familienangehörige von ihrer Nachbarin angegriffen und weiterhin ein PKW beschädigt wurde. Am Einsatzort bestätigten sich die Schilderungen: Die zwischenzeitlich beschuldigte, 64-Jährige hatte bereits in der Vergangenheit, wie auch am Samstag und Sonntag, aus unklarer Ursache das Fahrzeug eines Mannes aus der Nachbarschaft beschädigt. Zusätzlich griff sie die 48-jährige Mutter der Anruferin an, indem sie ihr mit einen Schlüsselbund gegen das Ohr schlug, und sie dadurch leicht verletzte. Die Beschuldigte muss sich nun aufgrund mehrerer Straftatbestände verantworten."

