Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer von Bollerwagen gesucht

Sonneberg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde im Stadtgebiet von Sonneberg ein Bollerwagen (siehe beigefügtes Bild) aufgefunden. Der Verlierer oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den zuständigen Kollegen in Sonneberg persönlich oder telefonisch (03675-8750) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell