Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Knau (ots)

Am Sonntagabend wurde bei einem Verkehrsunfall in Knau eine Person verletzt. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Skoda in Knau die Straße Drebagrund und beabsichtigte, auf die Hauptstraße auffahren. Dabei missachtete die Unfallverursacherin eine vorfahrtsberechtigte, 20-Jährige mit ihrem Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Hyundai-Fahrerin nicht unerheblich, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Fahrerin und Beifahrer des Verursacherfahrzeuges blieben unverletzt. Nach Bergung der Fahrzeuge, rund zwei Stunden nach dem Unfall, wurde die Strecke wieder vollständig frei gegeben. Neben den beiden, beschädigten Fahrzeugen wurde auch ein Stromverteiler umgefahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell