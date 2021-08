Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneuter Einbruch in Kulturpalast

Unterwellenborn (ots)

Unbekannte drangen im Verlauf der vergangenen Woche wiederholt in den Kulturpalast in Unterwellenborn ein. Bereits Mitte Juli als auch in den Vormonaten kam es zu zahlreichen Einbruchshandlungen in das Gebäude. Beim aktuellen Vorfall wurde eine Videokamera entwendet, welche erst kürzlich am Objekt installiert wurde. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sicherten am Tatort Spuren und ermitteln weiterhin mit Hochdruck, um der Einbruchserie sobald als möglich ein Ende zu bereiten. Hinweise zu verdächtigen Personen betreffend des Tatzeitraumes 02.08.2021-07.08.2021 bitte unter 03672-417 1464.

