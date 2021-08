Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu einem Unfallgeschehen in Bad Blankenburg machen können. Im Einmündungsbereich der Rudolstädter Straße/ Gustav-Töpfer-Straße kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer Werbesäule, sodass Sachschaden entstand. Als Zeugen auf den Opel Astra in schwarz aufmerksam wurden befand sich der vermeintliche Unfallverursacher jedoch nicht mehr am/ beim Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

