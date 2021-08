Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach vermeintlicher Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Aufgrund des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden suchen die ermittelnden Beamten der Polizei in Sonneberg dringend Zeugen bzw. den vermeintlichen Unfallverursacher. Am Mittwochabend, zwischen 19:30 Uhr bis etwa 20:00 Uhr, soll es im Bereich der Bernhardstraße/ Gustav-König-Straße in Sonneberg zu einem möglichen Zusammenstoß/ nicht näher bekannten Verkehrsereignis zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Fahrzeug gekommen sein. Der 17-jährige Radfahrer berichtete, dass er den oben genannten Kreuzungsbereich überquerte, als vermutlich aus Richtung Bahnhofstraße ein unbekanntes Fahrzeug auf ihn zu kam, und er schließlich zu Boden stürzte. Anschließend sei er aufgestanden und weitergefahren, habe erst kurze zeit später körperliches Unwohlsein und leichte Schmerzen bemerkt. Das unbekannte Fahrzeug habe sich zwischenzeitlich vom Unfallort entfernt. Aufgrund von Gedächtnislücken konnte der Radfahrer keine weiteren Angaben zum etwaigen Unfallhergang oder flüchtigen Fahrzeug machen. Zeugen, welche das Ereignis beobachtet haben bzw. der gesuchte Fahrer werden zur weiteren Klärung des Sachverhalts gebeten, sich mit der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 in Verbindung zu setzen.

