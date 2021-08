Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aggressiver 23-Jähriger greift Ladendetektiv nach Diebstahl an

Pößneck (ots)

Angestellte eines Supermarkts in Pößneck teilten am gestrigen Abend einen renitenten Kunden mit, welcher verschiedenes Diebesgut in seinen mitgeführten Rucksack gepackt und beabsichtigt hatte, den Markt ohne Bezahlung zu verlassen. Als der Detektiv den bereits aus der Vergangenheit bekannten, jungen Mann ansprach, versuchte dieser auf den Mitarbeiter einzuschlagen und riss sich los. Im zurückgelassenen Rucksack konnten neben Diebesgut im Wert von rund 40 Euro auch persönliche Dokumente des Beschuldigten gefunden werden. Gegen den hinreichend polizeibekannten 23-Jährigen, welcher bereits in der Vergangenheit bei Diebstählen in diesem Supermarkt erwischt wurde, wird nun aufgrund des Verdachts des Räuberischen Diebstahls ermittelt.

