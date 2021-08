Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte werfen Wohnwagen um, sodass Sachschaden entsteht

Neustadt an der Orla (ots)

Unbekannte beschädigten im Laufe der vergangenen 1,5 Wochen einen Wohnwagen, welcher an einem Teich zwischen Neustadt an der Orla und Heinrichsruh abgestellt war. Nachdem der/ die Unbekannten sich Zutritt auf das umfriedete Grundstück verschafft hatten, wurde der Wohnwagen der Spurenlage zufolge umgeworfen, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell