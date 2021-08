Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 37-Jährigen

Neustadt an der Orla (ots)

Der seit Anfang Juli vermisste 37-Jährige aus dem Raum Neustadt an der Orla wurde wohlbehalten am 04.08.2021 aufgegriffen. Polizeibeamte aus Polen hatten den Gesuchten bei einer Kontrolle in seinem Heimatland festgestellt - die Hintergründe für sein Verschwinden sind unbekannt.

