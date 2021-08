Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer fährt gegen geparkt abgestellten PKW

Unterwellenborn (ots)

Am Mittwochnachmittag verletzte sich ein Radfahrer durch eine Kollision mit einem PKW leicht. Der 54-jährige Radfahrer befuhr die August-Bebel-Straße aus Oberwellenborn kommend in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Plötzlich fuhr der Radfahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, gegen ein ordnungsgemäß geparkt abgestelltes Fahrzeug und verletzte sich dadurch leicht an Arm und Hand. Am Hyundai entstand Sachschaden, die Fahrzeughalter erschienen zum Personalienaustausch am Einsatzort.

