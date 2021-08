Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessung nach Bürgerbeschwerden

Neundorf (bei Bad Lobenstein) (ots)

Am Dienstagvormittag führten Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Geschwindigkeitsmessung in der Bayrischen Straße in Neundorf bei Bad Lobenstein durch. In der Zeit von 06:30 Uhr bis 11:15 uhr passierten über 140 Fahrzeuge bei erlaubten 30 km/h die Messörtlichkeit in Fahrtrichtung Bad Lobenstein. Es wurden 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. Lediglich zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen, wovon einer der beiden aufgrund einer gemessenen Geschwindigkeit von 64 km/h (PKW) sogar mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell