Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Tanna (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Tanna schwer verletzt. Wie sich herausstellte befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Skoda die Neue Straße in Tanna und beabsichtigte, in Richtung Bahnhofstraße zu fahren. Jedoch missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrtsregelung und kollidierte so mit einem 52-jährigen Wartburg-Fahrer. Der vorfahrtsberechtigte 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell