Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle eines Mopedfahrers führt zu mehreren Strafanzeigen

Unterwirbach (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten die Beamten der Saalfelder Polizei am gestrigen Nachmittag einen Mopedfahrer, welcher in einer Einbahnstraße im Bereich der Ortsverbindung zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Es stellte sich heraus, dass der kontrollierte 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen keine Gültigkeit mehr hatte. Desweiteren ergab ein Drogenschnelltest Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, sodass bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme erfolgte. Der Mann muss sich nun aufgrund mehrerer Delikte verantworten.

