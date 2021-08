Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Autohaus Am Cröstener Weg in Saalfeld ein. Nach Einschlagen eines Bürofensters verschafften sich der/ die Unbekannten Zutritt zu den Verkaufs-und Werbefächen und durchwühlten Schränke und Schreibtische. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden etwa 100 Bargeld entwendet und es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere in der Montagnacht gegen 23 Uhr, geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

