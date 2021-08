Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Fahrradteilen gesucht

Sonneberg (ots)

Unbekannte Täter hatten es in Kreißmannstraße in Sonneberg auf ein angeschlossenes E-Bike abgesehen. Zwischen Samstagabend und Montagvormittag montierten der/ die Unbekannten diverse Teile von dem Fahrrad ab, unter Anderem hydraulische Bremsen, Sattel, Gangschaltung, ergonomische Griffe sowie die Beleuchtung. Dadurch entstand nicht unerheblicher Beuteschaden, das restliche E-Bike verblieb angeschlossen an dem Fahrradständer zurück. Es handelte sich um ein graues E-Bike der Marke KTM. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Sonneberg unter 03675-8750 entgegen.

