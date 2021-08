Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche des mehrfachen Diebstahls überführt

Rudolstadt (ots)

Montagnachmittag bemerkte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Oststraße in Rudolstadt zwei Jugendliche, welche bereits in der Vergangenheit bei Diebstählen im Markt beobachtet wurden. Ende der vergangenen Woche hatten die beiden Personen Waren entwendet und konnten schließlich auf ihrer gestrien Diebestour wiedererkannt und an die Polizei übergeben werden. In den mitgeführten Rucksäcken der 22-Jährigen sowie des 16-Jährigen konnte noch weiteres Diebesgut aus angrenzenden Supermärkten festgestellt werden. Die beiden Beschuldigten (jeweils deutsch) räumten die Taten ein, sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

