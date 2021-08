Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Saalfeld (ots)

Zwischen Sonntagabend bis Montagmorgen brachten Unbekannte mehrere Graffiti-Schmierereien an einem Wohnhaus in der Oberen Straße in Saalfeld auf. Die teils undefinierbaren Schmierereien und Beleidigungen (kein politischer Bezug erkennbar) wurden an Briefkasten, Klingel und Haustür angebracht. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen diesbezüglich geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell