Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lediglich zwei Geschwindigkeitsverstöße nach Bürgerbeschwerden

Judenbach (ots)

Am Montagvormittag führten die Beamten der LPI Saalfeld aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Geschwindigkeitsmessung in der Alten Handelsstraße in Judenbach durch. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr passierten bei erlaubten 50 km/h knapp 120 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Richtung Sonneberg. Bei lediglich zwei Fahrzeugen konnten Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, welche sich im Verwarngeldbereich bewegten. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines Fahrzeugführers betrug 71 km/h.

