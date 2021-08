Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer stürzt mit mehr als 2,7 Promille auf Bundesstraße

Neuhaus am Rennweg (ots)

Samstagabend meldeten Passanten einen offensichtlich alkoholisierten Radfahrer auf der Bundesstraße 281 von Neuhaus am Rennweg kommend in Richtung Steinheid. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Situation: Der 49-Jährige war mit mehr als 2,7 Promille auf dem Fahrrad unterwegs und anschließend gestürzt. Nach erfolgter Blutprobenentnahme im Krankenhaus wurde der Mann an seine Familie übergeben- ihn erwartet nur eine Strafanzeige.

