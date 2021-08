Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer und Graffiti-Sprayer

Sonneberg (ots)

An diesem Wochenende kam es in Sonneberg zu Sachbeschädigungen größeren Ausmaßes sowie andere Straftaten. Am Sonntagvormittag zündeten unbekannte Täter zwei Werbeplakate eines hiesigen Veranstalters auf dem EDEKA-Parkplatz an. Ein größerer Schaden konnte verhindert werden. In der vergangenen Nacht kam es erneut zu zahlreichen Graffito. Dieses Mal im Ortsteil Wehd. Hierbei wurden Straßen- und Verkehrsschilder, Glascontainer und Laternen mittels blauer Farbe beschmiert. Auch die Reithalle in der Rottmarer Straße wurde wiederholt angegriffen. Unbekannte Täter betraten die Halle und benutzten dort widerrechtlich einen abgestellten Radlader. Ferner beschädigten sie diesen und zerpflückten die gestapelten Heuballen. Auch vor dem Biotop in der Gefeller Straße machten die Täter nicht halt. Wo erst kleinere Beschädigungen durch Brandlegungen stattfanden, sind in der vergangenen Nacht Teile einer Sitzbank herausgebrochen und in einen Teich geworfen worden. Die Polizei Sonneberg nahm die Ermittlungen u.a. wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges auf und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Zeugen, welche weitere sachdienliche Angaben zu den/die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der PI Sonneberg zu melden.

